أسباب انتشار رائحة البنزين في السيارة

1– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف شمعات الاحتراق.

7– وجود تسرب في خزان الوقود، ويحدث هذا الأمر نتيجة حدوث تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان.





عند وجود احدي تلك المشاكل السابقة يجب ان تقوم بالتوجة لأقرب مركز لأصلاح السيارة حتي لا تتفاقم المشكلة و تؤذي السيارة او تتسبب في حدوث حريق لا قدر الله .



يواجة قائد السيارة العديد من المشاكل خلال استخدامة اليومي لها و من اكثر المشاكل الشائعة التي قد تواجه قائدي السيارات هي انتشار رائحة البنزين داخل السيارة، وهو ما يثير قلق كثير من السائقين لعدم درايتهم بأسباب انتشار هذه الرائحة، و في هذا السياق نعرض عليكم أبرز اسباب انتشار رائحة البنزين داخل السيارة .2– تسرّب بإحدى أنابيب البنزين الممتدة على كامل مساحة السيارة من الأسفل، والتي تمرّر البنزين من الخزان إلى الحاقن.3– حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص، وسحب وتخزين أبخرة الوقود.4– انسداد البخاخات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين.5– تلف البواجي (شمعات الاحتراق)، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.6– تسرب في صمام تصريف بخار الوقود، ويرجع السبب غالبًا لوجود تلف في حساس ضغط الوقود.