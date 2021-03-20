تعرف على حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر وموعد اللقاء

وحدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وحدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.





ويستعرض " صدى البلد" أزمات أشعلت الوسط الرياضي في أسبوع:





توابع الهزيمة من الترجي:





تسببت هزيمة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من في غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.





وشنت بعض الجماهير على السوشيال ميديا هجوما عنيفا على كارتيرون ووصفته بالهارب، كما هاجمت إدارة نادي الزمالك، وهو ما دفع إدارة القلعة البيضاء لعقد مؤتمر صحفيا أمس، الخميس بحضور كارتيرون، لتوضيح العديد من الأمور.





كارتيرون أكد خلال المؤتمر الصحفي، أنه لم يرحل عن الزمالك من أجل المال، وأن عودته لنادي الزمالك كانت بناء على رغبته، نافيا عن تردد عن استغناء نادي التعاون عنه.





فيما قال اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه تولى النادي منذ ما يقترب من 75 يوما، متسائلا هل هذه مدة كافية لإصلاح كل الأمور داخل النادي؟.





وأضاف رئيس الزمالك، أن فريق الكرة وعلى سبيل المثال كان مطالبا بالتعاقد مع اللاعبين مع دفع المستحقات المالية المتأخرة.





وواصل، هل لكم أن تتخيلوا أن النادي تلقى 11 عرضا للاعبي الفريق الأول منذ أن تولت اللجنة المسؤولية، وأن كل العقود بتلك الأرقام الخيالية شتت تركيز اللاعبين، وكان هدفها هدم استقرار الفريق، فهل لا يوجد في مصر لاعبين سوى في الزمالك؟ ولماذا كل هذا التركيز مع النادي؟





وأكمل، اللجنة كانت مطالبة بتجديد عقود الرباعي أحمد أبو الفتوح ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ولكن هناك من يصدر للجنة الأزمات والمشاكل ونحن نعمل لمصلحة الزمالك فقط.





واختتم حديثه قائلا، إن النادي منقسم حاليا إلى جبهات في الوقت الحالي، ونعمل حاليا بتكليف من الدولة لخدمة النادي فقط.





سرقة مصطفى محمد:





تعرض مصطفى لحادث سرقة خلال الأيام الماضية في أحد الأسواق التجارية في تركيا، حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.

وأشارت تقارير صحفية تركيه، إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.

وأوضحت، أن مصطفى محمد قد لا يسافر لمصر للالتحاق بمعسكر المنتخب، بعد ضياع جواز سفره، لكنه يحاول الوصول لحل مع السلطات التركية.

وكثف منتخب مصر خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لإنهاء أزمة مصطفى محمد.





انتقاد اختيار حسام البدري:





تعرض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، من قبل العديد من اللاعبين بسبب عدم اختيارهم عن قائمة الفراعنة لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.





محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة وصف اختيارات حسام البدري بـ الظالمة:





أزمة حجازي:





يواجه المدافع المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة شبح الغياب عن مباراة مصر أمام جزر القمر، بفرمان من اتحاد جدة.





وافق مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي على خوض أحمد حجازي مدافع الفريق، مباراة واحدة مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.





ووفقا لبرنامج " الدوري مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد فراج عبر قناة " sbc"، فإن اتحاد جدة وافق على مشاركة أحمد حجازي مع منتخب مباراة مصر أمام كينيا المقرر لها 25 مارس الجاري، ثم العودة إلى المملكة السعودية وعدم خوض مباراة جزر القمر، حتى لا يخضع للعزل الصحي، ويغيب عن الفريق 21 يوما.





شهد الأسبوع الحالي العديد من الأزمات، أبرزها، غضب جماهير الزمالك الشديد عقب الهزيمة من الترجي، و تعرض النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، للسرقة في تركيا.