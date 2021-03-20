العديد من الخضراوات والفواكه الملونة صحية للغاية، نأكل كل يوم فواكه وخضراوات مختلفة على شكل سلطات وبطاطس مهروسة وموس وعصائر، نحن ننظر إلى فائدة هذه الهدايا الملونة من الطبيعة.

أثبت العلماء أن الصباغ الأصفر اللوتين الموجود في اليقطين والذرة والخوخ لديه القدرة على تحمل العمليات الالتهابية المزمنة في الجسم، عندما يحين وقت تناول الطعام ، لنتذكر الفوائد التي تأتي من الفواكه والخضروات ذات الألوان المختلفة.

فائدة الخضار والفواكه الملونة للنساء

أكبر انفصال للنباتات خيار ، ملفوف ، كوسة ، أوراق سلطة ، أعشاب حارة ، عنب ، كيوي ، زيتون وغيرها الكثير تحتوي على كمية كافية من اللوتين والكالسيوم والعديد من الفيتامينات التي تدعم وتقوي العيون والكبد والجهاز العظمي والأسنان.

لديهم أيضا الكلوروفيل له تأثير مفيد على الجسم من خلال إزالة السموم يقي من الالتهابات البكتيرية يحسن عمل المعدة يقلل من مستوى الكوليسترول الضار ويقوي النغمة العامة.

هذه طماطم ، شمندر ، فلفل ، بصل ، تفاح ، توت أنها تمد الإنسان بالطاقة واحتياطي من الحيوية تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة يلعبون دورًا كبيرًا في تقوية نظام القلب والأوعية الدموية.

منع تكون على جدران الأوعية الدموية قمع تطور الأورام الخبيثة أنها تساهم في الحفاظ على بنية الحمض النووي وتمنع عملية الشيخوخة لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يجب استخدام الأطعمة النباتية الحمراء بحذر خاصة الأشخاص المعرضين لرد فعل تحسسي سهل الانفعال للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

خضروات صفراء

فواكه حمضيات ، بطيخ ، مشمش ، خوخ ، قرع ، فلفل أصفر وغيرها. هذه الأطعمة غنية بفيتامين C والبكتين وبيتا كاروتين. يحسنون الرؤية. المساهمة في الحفاظ على القلب والمناعة. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان تطبيع قدرة الأمعاء والكبد على العمل. تنشيط الجهاز اللمفاوي يزيد اللون البرتقالي من الشهية ويحسن المزاج.

اللون البنفسجي

الكشمش الأسود والعنب والتين والباذنجان والبرقوق وغيرها. تحتوي على مضادات الأكسدة وريسفيراترول (لها خصائص مضادة للحساسية) يحتوي بيتانيدين في تركيبته على (يعزز امتصاص فيتامين E ، ويطيل الشباب وهو ضروري للنساء الحوامل). يجب توخي الحذر. تميل خضروات البنفسج إلى التسبب في الحساسية. في عدد من الأمراض يمكن أن يحتجز الماء في الجسم.

خضروات بيضاء

بصل ، ثوم ، بطاطس ، ملفوف أبيض ، بقدونس وكرفس ، هليون أبيض. الأكثر فائدة منها هو أبيض من الداخل على الرغم من أن الخارج داكن. لها خصائص مهدئة. أنها تساعد على تطبيع الوزن وتقوية المناعة. تحتوي على كمية كافية من الكيرسيتين. هذا العنصر له تأثير مضاد للالتهابات. يعد استخدام المنتجات ذات الألوان النباتية ضمانًا لصحة جميع النساء وليس فقط النباتيين.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

