نجاح إطلاق أقوى صاروخ في العالم.. ماذا تنوي ناسا ؟

أجرت وكالة ناسا اختبارا ناجحا لنظام الإطلاق الفضائي لما أطلقت عليه لقب أقوى صاروخ في العالم، وتم تشغيل المحركات في المرحلة الأساسية للصاروخ لمدة تزيد عن 8 دقائق كاملة وهو الوقت الذي يستغرقه للانتقال من الأرض إلى الفضاء.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يعد هذا الاختبار هو الأضخم من نوعه لتجربة إرسال البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972.





وتعد المهمة جزء من مشروع أرتميس التابع لناسا، الذي أطلقه ترامب في عام 2017، ويشمل الصاروخ 4 محركات مع 2 من التعزيزات على الجانبين، وبدأ الاختبار في مركز "ستينيس" الفضائي، بالقرب من "باي سانت لويس" في ولاية ميسييبي بالولايات المتحدة.





انطلق الصاروخ في الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش، وانتشر رماد وعوادم كثيفة بينما هزت المحركات الأرض، ولكن كانت السحابة هائلة وضخمة، وتم رصدها أيضا وتوثيقها بواسطة القمر الصناعي.





وعلى الرغم من أن الهدف كان إطلاق المحركات لمدة 8 دقائق للمحاكاة، استطاع المتخصصون جمع البيانات الهندسية اللازمة للدراسة خلال الأربع دقائق الأولى.





وقال رئيس لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي إن وكالة ناسا أجرت اختبارا ناجحا، مضيفا: "الاختبار الناجح اليوم يقربنا خطوة أخرى من عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر استعدادًا لاستكشاف الإنسان للمريخ".





وتم تسجيل العديد من البيانات الهندسية اللازمة عن الاهتزازات ودرجة الحرارة والضغط والصوتيات، واستغرقت عملية الإطلاق 700 ألف جالون من الوقود، ويتكون هذا الوقود من الهيدروجين السائل والأكسجين السائل الذي يساعد على حرق الوقود ويتفاعل داخل المرحك ثم ينتج عنه ماء شديد الحرارة.