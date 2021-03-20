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أخبار العالم

أمريكا توجه تهمة غيابية إلى 10 إيرانيين بانتهاك العقوبات

السبت 20/مارس/2021 - 04:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجهت السلطات الأمريكية تهما غيابية إلى 10 مواطنين إيرانيين، بانتهاك نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتسيير تعاملات سرية بحجم 300 مليون دولار لصالح طهران.

وقالت القائمة بأعمال المدعي العام في لوس انجلوس تريسي ويلكيسون، في بيان لها إن المتهمين، وهم 8 رجال وامرأتان، "تآمروا لاستغلال المنظومة المالية الأمريكية لتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية".

وأكد مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس أن جميع المتهمين يتواجدون خارج الولايات المتحدة.

وامتنع المكتب عن التأكيد ما إذا تم توجيه طلبات إلى دول أجنبية لاعتقال المتهمين.

وأشارت السلطات القضائية الأمريكية إلى أن آلية الالتفاف على العقوبات الأمريكية كانت عاملة منذ عام 1999 في العديد من الدول. وشملت أعمال الشبكة شراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار لكل واحدة منهما، ومعدات لمد الأنابيب لشركة نفط إيرانية.
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