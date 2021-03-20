مبروك يا قمر.. أحمد جمال يهنئ روبي على أغنيتها الجديدة حتة تانية

حرص الفنان احمد جمال علي تهنئة المطربة روبي بأغنيتها الجديدة "حتة تانية "





و نشر صورة لة برفقة روبي عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علق قائلا : مبروك الاغنية الجديدة يا قمر ، حتة تانية .





يذكر ان تخطت المطربة روبي حاجز المليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل عنوان "حتة تانية" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة.





والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج "Talent Beats" للمنتج وليد منصور.





وانتهت روبي من تسجيل اغاني الألبوم بشكل كامل ومن المقرر ان تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي "أنا لو زعلانة و حتة تانية" علي طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفي عامر.





وتعاونت روبي في الالبوم مع الموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.