ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تنفي تسلمها أي رسالة من إدارة بايدن

السبت 20/مارس/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مساء الجمعة، أن تكون طهران قد تلقت رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال خطيب زاده في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "إيران لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الامريكية الجديدة“، مضيفًا ”لسنا بحاجة إلى استلام أو إرسال الرسائل من وإلى الولايات المتحدة".

وأوضح "إن الأوروبيين قاموا بطرح بعض النقاط والمقترحات، والأمر مختلف تمامًا وليس هناك تبادل للرسائل، كما إننا بعض الأحيان نثير بعض النقاط على الأطراف الأوروبية".

وأشار خطيب زاده إلى أن "للاتفاق النووي خارطة طريق لذلك لا داعي للتفاوض مع واشنطن من أجل عودتها إلى الاتفاق النووي".







Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا