يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق سيلتا فيجو اليوم السبت على ملعب بالايدوس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .





وتأتي تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد سيلتا فيجو كالاتي:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز ورافائيل فاران. خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش. خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور وماركو أسينسيو.



