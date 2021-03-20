يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق سيلتا فيجو اليوم السبت على ملعب بالايدوس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .
وتأتي تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد سيلتا فيجو كالاتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز ورافائيل فاران.
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور وماركو أسينسيو.
كما أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمته لمواجهة منافسه سيلتا فيجو،
وشهدت القائمة غياب سيرجيو راموس قائد الفريق للراحة بجانب كل من داني كارباخال وألفارو أودريزولا وإيدين هازارد بداعي الإصابة.
وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالى:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبى
خط الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي
خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس جونيور - فاسكيز - أسينسيو - رودريجو - هوجو دورو
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما جاء فريق سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.