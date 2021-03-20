شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية «هي الدنيا» احتفالا بعيد الأم

تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم " هي الدنيا " وذلك احتفالا بعيد الأم .





الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.





بعد غياب طويل، أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة بإطلالة كلاسيكية أنيقة.





ظهرت شيرين عبد الوهاب بفستان من اللون الوردي الفاتح بأكمام بسيط في تصميمه ومتوسط الطول،.





على جانب آخر، كشفت شيرين عن سبب اتخاذها قرار غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تتمتع بشخصية حساسة تتأثر بالانتقادات.





وأضافت خلال إجابتها على أسئلة جمهورها موضحة أنها تلقت رسائل لا داعي لها، للتشكيك في وطنيتها وانتمائها إلى بلدها، وهو ما أجبرها على إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: "حبيت أقول لهم مش عايزة شكرا".