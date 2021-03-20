ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنية «هي الدنيا» احتفالا بعيد الأم

السبت 20/مارس/2021 - 05:12 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد صواف
تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم " هي الدنيا " وذلك احتفالا بعيد الأم .

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

بعد غياب طويل، أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

ظهرت شيرين عبد الوهاب بفستان من اللون الوردي الفاتح بأكمام بسيط في تصميمه ومتوسط الطول،.

على جانب آخر، كشفت شيرين عن سبب اتخاذها قرار غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تتمتع بشخصية حساسة تتأثر بالانتقادات.

وأضافت خلال إجابتها على أسئلة جمهورها موضحة أنها تلقت رسائل لا داعي لها، للتشكيك في وطنيتها وانتمائها إلى بلدها، وهو ما أجبرها على إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: "حبيت أقول لهم مش عايزة شكرا".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا