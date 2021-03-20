الولاية_حقي.. معاناة أمهات في غياب الزوج وعدم إنصاف القانون

تحت عنوان «الولاية حقي» دشن عدد كبير من النساء في مصر حملة للمطالبة بتغيير القانون ونقل الولاية لهن حال سفر الزوج أو الانفصال، خاصة بعد تعبير الكثير منهن عن معاناتها الشخصية.





النقل الدراسي

تحدث عدد من النساء تجربتهن في عدم ممارسة حقهن باعتبارهن ولي أمر أبنائهن، ومنهن هند عبدالله التي عبرت عن معاناتها لنقل ابنتها من المدرسة لأخرى، وقالت بسخرية "نقل الهرم من مكانه اسهل".





التحقت ابنتها بالمرحلة الأولى في الروضة بإحدى المدارس الخاصة بإدارة الهرم التعليمية، مع ترتيب الام لنقلها لمدرسة خاصة أخرى بالإدارة نفسها، وبعد جولة طويلة قضتها هند من مكتب لآخر، فاجأتها الموظفة بعدم إتمام النقل إلا بعد الحصول على إمضاء الأب، وتقول هند: "هل من العدل إن أنا أشقى وأتعب وأجري وكل ده يطير في الهوا لأن القانون شايف إني مش أهل لتقرير حياة بنتي اللي شيلتها في بطني!".





حق الولاية

لم يختلف الأمر عن تجربة شيرين نبيل التي بدأت أزمتها قبل 5 سنوات حين اختفى زوجها ووالد بناتها، ولا يقوم بالإنفاق عليهن، وتقول: "عاوزة أطلع باسبور لازم الأب، عاوزة نسافر لازم الأب، عاوزة أعرف فلوسهم في البنك كام لازم الأب، عاوزة أجدد اشتراك النادي لازم الأب، ولو فكرت أتجوز اللي هو شرع الله بناتي هتتاخد مني، ولو مت ورث باتي مني هيبقى تحت وصاية الأب".





وتابعت عن أزمتها انها تقوم بدور الأب والأم في الإنفاق ولكن بدون ممارسة أي حق في الولاية عليهن، وتقول: "ممكن تبقي حاجات بسيطة مقارنة بمآسي ستات تانية بس كل واحدة ليها معاناتها".





داعم للنساء

التجربة هذه المرة من حياة شاب تركه والده منذ كان طفلا، وروى أحمد عبدالفتاح تجربته التي ترجع إلى انفصال والده ووالدته وهو في عامه الرابع تقريبا، وبعدها اختفى الأب تماما من حياتهما وانتقل خارج مصر، ولم يره مجددا إلا بعدما أصبح في عامه الـ 18، وطوال هذه الفترة كانت الأم هي المسؤولة عنه وإخوته.





في عامه الثاني عشر، جاءت لأحمد فرصة للسفر ولمشاركة في معسكر كشافة خارج مصر، وبالتالي كان بحاجة لاستخراج جواز سفر، ووقتها اكتشفوا أن والدته ولي أمره طوال عمره ليس لها الحق في إصدار جواز سفر له، ويتوجب إصداره في وجود الأب.





ويقول أحمد: "لازم ابويا، بس أبويا بره مصر معرفش اصلا فين يبقي جدي لابويا أو عمى - والي كنت للوقت ده برضه معرفهومش اصلا، المهم قدرنا نوصل لعمي عشان يجي معايا يطلع لي باسبور وكانت ده أول مرة أقابل فيها عمى".





لم تشعره والدته طوال هذه السنوات بمشكلة في تربيتهم رغم كل الصعوبات التي واجهتها، ولكنها تحملت حتى استطاعت تربية 3 شباب بمفردها تماما، ورغم كل التضحيات التي قدمتها لكن القانون طوال الوقت كان ضدها من بداية إجراءات الطلاق حتى النفقة والولاية، ويقول: "علشان كده أنا حاسس بكل كلمة اتكتبت على #الولاية_حقي".