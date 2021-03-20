مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة

يلتقي فريق النصر أمام نظيره الباطن اليوم السبت في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.
وتأتي باقي مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة كالاتي:
الرائد X الاتحاد – الساعة الثالثة والربع ظهرا على قناة الرياضية السعودية
الاتفاق X الفيصلي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
الفتح X الأهلي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية
الشباب X التعاون – الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية
الهلال X القادسية – الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية
النصر X الباطن – الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية