ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت والقنوات الناقلة

السبت 20/مارس/2021 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يلتقي فريق النصر أمام نظيره الباطن اليوم السبت في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتأتي باقي مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة كالاتي:
 
الرائد  X الاتحاد  – الساعة الثالثة والربع ظهرا على قناة الرياضية السعودية 

الاتفاق X الفيصلي  – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 

الفتح X الأهلي  – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية

الشباب X التعاون  – الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال X القادسية  – الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

النصر X  الباطن  – الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية  
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا