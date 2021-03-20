الصين: محادثاتنا مع الولايات المتحدة كانت نزيهة ومفيدة وعلينا تفادي النزاع





وصفت الصين المحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا بالصريحة والمفيدة، مشددة على ضرورة اتباع كلا الجانبين سياسات لتفادي النزاع.





وقال مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يانج جيه تشي، في تصريح صحفي عقد في ختام المحادثات: "جئنا إلى هذا الاجتماع بأمل في أن يتمكن كلا الطرفين من تحسين الاتصال والحوار بينهما في اتجاهات كثيرة. على كلا الجانبين الالتزام بسياسات تفادي النزاع لدفع طريقنا نحو مسار صحي ومستقر للمضي قدما".





وأضاف الدبلوماسي الصيني الكبير: "المحادثات كانت صريحة وبناءة ونزيهة. لكن بالطبع ما زالت هناك خلافات".





من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الذي شارك أيضا في المحادثات، إن الصين أوضحت للجانب الأمريكي أن السيادة مسألة مبدأ وعليها ألا تهون من تصميم الصين على الدفاع عنها، مشددا على أن "الحوار أفضل من المواجهة".



