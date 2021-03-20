مصر تسجل 645 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا والحوثيون يستهدفون مصفاة أرامكو السعودية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزارة الطاقة السعودية تدين استهداف الحوثيين للحي السكني التابع لأرامكو

أمريكا تدعو مليشيات الحوثي للدخول في مفاوضات

ملاسنات علنية حادة بين الولايات المتحدة والصين في أول مباحثات ثنائية منذ تولى بايدن الرئاسة

اتهام 10 إيرانيين بالتهرب من العقوبات الأمريكية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 645 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194127 حالات، فيما بلغت الوفيات 11512 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن مصفاة تكرير البترول في الرياض تعرضت لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.





ونقلت "القبس" عن وزارة الطاقة السعودية قولها إن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.





وذكرت "الجريدة" أن الخارجية الأمريكية بشدة الاعتداء الإرهابي الحوثي، وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة جالينا بورتر: "لقد رأينا أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذه الهجمات"، مشددة على أن هذا السلوك يظهر عدم الاهتمام المطلق بسلامة السكان المدنيين سواء الذين يعملون أو يعيشون بالقرب من الموقع. أضافت: "ندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات".





دوليًا، قالت "الراي" إن مسؤولين أمريكيين وصينيين تبادلوا "عبارات حادة" في أول محادثات رفيعة المستوى تجريها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الصين، حيث اتهم المسؤولون الصينيون الولايات المتحدة بتحريض دول على "مهاجمة الصين"، أما الأمريكيون فقالوا إن الصينين جاءوا "بنية العجرفة".



