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محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتابع طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية وتحسين الخدمة للمواطنين

السبت 20/مارس/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

قام اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمدينة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث لوحظ وجود إقبال كبير من المواطنين على دفع قيمة جدية التصالح.


وخلال جولته أكد وجدى أن المراكز التكنولوجية هي أحد وسايل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في اطار من الشفافية والنزاهة.


وأوضح وجدى أن العمل من خلال المراكز التكنولوجية يهدف إلى تحسين الأداء والتكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمزيد من النزاهة والشفافية مما يهدف إلى الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق في انجاز الخدمة.


تأتى هذه الجولة في اطار قرار  اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتشكيل فريق عمل لمتابعة اللجان المختصة في كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لمتابعة الموقف أولًا بأول والاستماع إلى أى مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح وإيجاد الحلول المناسبة لها.


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