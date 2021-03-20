رئيس مدينة الغردقة يتابع طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية وتحسين الخدمة للمواطنين

قام اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة اليوم بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمدينة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث لوحظ وجود إقبال كبير من المواطنين على دفع قيمة جدية التصالح.
وخلال جولته أكد وجدى أن المراكز التكنولوجية هي أحد وسايل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في اطار من الشفافية والنزاهة.
وأوضح وجدى أن العمل من خلال المراكز التكنولوجية يهدف إلى تحسين الأداء والتكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمزيد من النزاهة والشفافية مما يهدف إلى الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق في انجاز الخدمة.
تأتى هذه الجولة في اطار قرار
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتشكيل فريق عمل لمتابعة اللجان المختصة
في كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لمتابعة
الموقف أولًا بأول والاستماع إلى أى مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين
المتقدمين للتصالح وإيجاد الحلول المناسبة لها.