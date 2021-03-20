أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 مارس 2021.. تعرف عليها









وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و1.9 جنيه، البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه، والبصل بين 2.50 و5 جنيهات للكيلو.





وسجلت الكوسة بين 2 و4.50 جنيه للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 6 و12 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.





فيما سجلت اسعار الملوخية بين 5 و7 جنيهات، زالخيار البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.

















وفيما تعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و16 جنيها للكيلو.





وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى 3 و4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 و7 جنيهات للكيلو.



