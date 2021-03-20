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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 مارس 2021.. تعرف عليها

السبت 20/مارس/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 20 مارس 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و1.9 جنيه، البطاطس بين 1.1 و2.2 جنيه، والبصل بين 2.50 و5 جنيهات للكيلو.


وسجلت الكوسة بين 2 و4.50 جنيه للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 6 و12 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.


فيما سجلت اسعار الملوخية بين 5 و7 جنيهات، زالخيار البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.



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وفيما تعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و16 جنيها للكيلو.


وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى 3 و4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 و7 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 3.5 و6.5 جنيه، والجوافة بين 4 و7 جنيهات، والرمان بين 7 و10 جنيهات.
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