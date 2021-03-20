ارتفاع مفاجئ.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 - 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.





القاهرة 30 18

الاسكندرية 28 15

شبين الكوم 29 17

دمنهور 26 14

المنصورة 28 14

الاسماعيلية 30 15

السويس 13 30

العريش 24 14





كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الأرصاد الجوية السابق، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وحقيقة تغير المناخ.





وقال عبد العال "الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربعة أيام".



