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توك شو

ارتفاع مفاجئ.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 08:19 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 - 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

القاهرة 30  18
الاسكندرية 28   15
شبين الكوم 29   17
دمنهور 26  14 
المنصورة 28   14 
الاسماعيلية 30   15 
السويس 13 30
العريش 24   14

كشف الدكتور أحمد عبد العال  رئيس الأرصاد الجوية السابق، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وحقيقة تغير المناخ.

وقال عبد العال "الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربعة أيام".

وأشار إلي أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ولكن سريعًا ما تعود درجة الحرارة إلى درجات حرارة الشتاء، موضحا ان أيام الربيع شبيهة بأيام فصل الشتاء.
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 3 - 2021 بمحافظات مصر

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