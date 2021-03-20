ستاندرد أند بورز وداو يتراجعان عند الفتح مع تراجع البنوك

نزل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو قليلا عند الفتح، إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.





ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمائة إلى 32858.36 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمائة إلى 3913.14 نقطة.





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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمائة إلى 13119.901 نقطة.