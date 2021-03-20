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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 20 مارس 2021.. تعرف عليها

السبت 20/مارس/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك بأنواعه

وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 21 و23 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 18 و20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 90 و120 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعرا بلغ 38 جنيها.


فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسمك المكرونة السويسى بـ 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 250 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 160 جنيها.
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