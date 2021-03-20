لفتة إنسانية.. إنقاذ كلب من الموت فى بحر الشمال ببريطانيا

عرض برنامج "صباح الخيري يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا باسم "إنقاذ كلب من الموت في بحر الشمال ببريطانيا..ومشهد صادم رياضي يجر طائرة برمائية"، حيث أن فى لفتة إنسانية أنقذ مجموعة من الأشخاص على متن قارب كلبا من نوع لابرادور من الغرق فى بحر الشمال شديد البرودة، حيث كان يطارد كرته فى الماء ولم يستطع العودة مرة أخرى لأحد شواطئ مدينة نورثمبرلاند بعد أن جرفته المياه، وتمكن رجال الإنقاذ من سحب الكلب اللابرادور الأسود المبتل على ظهر المركب قبل لم شمله مع صاحبه بعد ذلك.





وأوضح تقرير نشره موقع جريدة ديلى ميل البريطانية أن الطاقم المتطوع أطلق قارب نجاة تابع إلى المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة الذى كان قبالة ساحل سيتون سلايس قبل أن يتم تنبيهه بأن الكلب مفقود، حيث تلقى الطاقم تعليمات من خفر السواحل الذين حددوا مكان الكلب فى الماء لسرعة إنقاذه.





وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد عملية الإنقاذ، قطع الطاقم طريقهم إلى ميناء سيتون سلايس من أجل لم شمل الكلب مع مالكه الذى عبر لهم عن امتنانه، فيما قال مدير العمليات بارى بيرسون: "نحن سعداء حقًا بنتيجة هذا ويسعدنا أن نسمع أن يتعافى تمامًا من محنته".

