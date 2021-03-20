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التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. أبرز مانشيتات صباح البلد

السبت 20/مارس/2021 - 09:15 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم، السبت.

أخبار اليوم : 
التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 ..اليوم 

الأهرام : 

التعليم العالي تواصل مداهمة الكيانات الوهمية 

اليوم السابع : 
الزراعة تخفض تذكرة دخول حديقة الأورمان غدا أحتفالا بعيد الأم 

الوطن : 
تحيا مصر : مليون تلميذ بالمرحلة الإبتدائية أستفدوا من "نور حياة " 

الشروق : 
العناني يبحث مشاكل مستثمري طابا واليات تنشيط حركة السياحة الداخلية بها .

سكاي نيوز : 
واشنطن تدين الهجوم الذي أستهدف الأراضي السعودية 
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