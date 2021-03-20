التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم، السبت.
أخبار اليوم :
التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 ..اليوم
الأهرام :
التعليم العالي تواصل مداهمة الكيانات الوهمية
اليوم السابع :
الزراعة تخفض تذكرة دخول حديقة الأورمان غدا أحتفالا بعيد الأم
الوطن :
تحيا مصر : مليون تلميذ بالمرحلة الإبتدائية أستفدوا من "نور حياة "
الشروق :
العناني يبحث مشاكل مستثمري طابا واليات تنشيط حركة السياحة الداخلية بها .
سكاي نيوز :
واشنطن تدين الهجوم الذي أستهدف الأراضي السعودية