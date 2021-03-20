اقتصاد الإمارات.. 745.27 مليار درهم قيمة التحويلات بين البنوك خلال الشهر الأول من 2021

بلغت قيمة التحويلات المنفذة من خلال الجهاز المصرفي في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /يو أيه إي إف تي إس/ نحو 745.27 مليار درهم خلال شهر يناير 2021 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي .

و تظهر الاحصائيات أن قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك بين بعضها خلال يناير الماضي وصلت الى 468.461 مليار درهم في حين بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 276.816 مليار درهم تقريبا في الفترة نفسها .

وشكلت التحويلات بين البنوك خلال شهر يناير من العام 2021 نحو 8.1% من إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2020 والتي بلغت قيمتها 9.13 تريليون درهم .

ويعكس استمرار التحويلات بهذا الحجم الكبير استمرار نشاط القطاع البنكي والقطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى في دولة الإمارات .

من جانب آخر بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير الماضي 1.771 مليون شيك بقيمة وصلت الى 82.22 مليار درهم .

وتشكل قيمة الشيكات المتداولة في الشهر الأول من العام 2021 ما نسبته 8.3% تقريبا من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها طيلة العام 2020 وفقا لما تظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي .

وعلى مستوى نشاط الودائع في المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 13.915 مليار درهم منها 13.911 مليار درهم ودائع بالعملة الورقية وبقية المبلغ بالعملة المعدنية.

وفي جانب السحوبات من البنوك فقد بلغت قيمتها خلال شهر يناير الماضي 13.99 مليار درهم .