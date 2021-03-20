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فن

في ذكرى رحيل عبد الغني النجدي.. تزوج فنانة وعلى قرابة بنجمة شهيرة

السبت 20/مارس/2021 - 10:34 ص
عبد الغني النجدي
عبد الغني النجدي
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سعيد فراج
يوافق اليوم السبت 20 مارس، الذكرى 41 لرحيل الفنان القدير عبد الغني النجدي، الذي ولد في 6 ديسمبر 1915، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1980، وإن نُسيت أعماله فلن تُنسى مشاهده وأدواره الفنية، التي تركت بصمة خاصة، وتميز بجمله التي لا تزال باقية.

استطاع عبد الغني النجدي أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بادائه البسيط واتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره فهو "البواب والعسكري والمواطن" ذو القدرات الضعيفة.

تزوج الراحل عبد الغني النجدي من المونولوجست والراقصة بديعه صادق وانجب منها إبنه خالد النجدى، وبديعة صادق، هي أخت الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس.

وتميز النجدي، بادوار «الخادم، البواب، العسكري»، والادوار الثانوية لكنها كانت مؤثرة في السياق الدرامي، فعلى الرغم من انه لم يكون من كبار النجوم إلا أنه ترك بأدائه المميز علامات اضيفت لرصيده الفني سواء كان ذلك على الشاشة السينمائية أو من خلال خشبة المسرح.

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