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اقتصاد

وزير التموين يفتتح المجمع الاستهلاكي دلتا ماركت طابا اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
افتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، المجمع الاستهلاكي (دلتا ماركت طابا) أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك فى أولى محطاته ضمن جولته بمحافظة جنوب سيناء.

وقام  الوزير بالاطمئنان على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة السادة المواطنين.


ورافق الوزير فى الافتتاح كل من  اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، و سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وسكرتير عام محافظة جنوب سيناء.
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