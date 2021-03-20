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رياضة

انتهت الأزمة.. مصطفى محمد يغادر تركيا للانضمام إلى منتخب مصر

السبت 20/مارس/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
غادر النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، تركيا، صباح اليوم، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.
ونشر مصطفى محمد، منذ قليل، صورة  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، داخل أحد مطارات تركيا، وهو يستعد للسفر إلى مصر، للانضمام إلى المنتخب الوطني.
كان مصطفى محمد تعرض لحادث سرقة خلال الأيام الماضية في أحد الأسواق التجارية في تركيا،  حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.
وأشارت تقارير صحفية تركيه، إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.
وأوضحت، أن مصطفى محمد قد لا يسافر لمصر للالتحاق بمعسكر المنتخب، بعد ضياع جواز سفره، لكنه يحاول الوصول لحل مع السلطات التركية.
وكثف منتخب مصر  الجهود خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لإنهاء أزمة مصطفى محمد.

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