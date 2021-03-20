رسالة دكتوراة بقنا تناقش الاستراتيجية التربوية في مواجهة مخاطر الثأر

كشفت رسالة دكتوراة بجامعة جنوب الوادي، للباحث أحمد سعد جريو، أن الفرد فى المجتمعات الثأرية أكثر عرضه لاكتساب ثقافة العنف والثأر، وأن المجتمعات الثأرية لا تمعن العقل عند حدوث خلاف بين الأفراد أو الجماعات، وأن كثرة الخصومات الثأرية فى بعض القرى أدى إلى غلق المدارس بها معظم أيام الدراسة مما تسبب فى عرقلة العملية التعليمية والتربوية.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد سعد أحمد علي جريو، مدير العلاقات العامة بمديرية قنا للتربية والتعليم، و التى جاءت بعنوان "الاستراتيجية التربوية في مواجهة مخاطر الثأر في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠".

تضمنت الرسالة 5 فصول رئيسية، تناولت مخاطر الثأر في صعيد مصر وآثاره السيئة علي المجتمع الصعيدي بصفة عامة، وأهالي القري بمحافظة قنا بصفة خاصة، والتي تمت بها الدراسة الفعلية.

وأوصت لجنة الحكم والمناقشة، بمنح الباحث أحمد سعد جريو، درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص أصول التربية، مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات والمعاهد المصرية والمؤسسات المعنية بالثقافة والتربية والتنمية، وتفعيل توصيات الرسالة لدى مدارس المحافظة باختلاف مراحلها.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من أ.د عبدالتواب عبداللاه عبدالتواب أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية بجامعة أسيوط السابق "رئيسا ومناقشًا"، أ.د فتحي عبدالرسول محمد أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية بقنا السابق "عضوًا ومناقشًا"، أ.د محمد النصر حسن أستاذ أصول التربية بكلية التربية بقنا "عضوا ومناقشا"، أ.م.د محمد سيد محمد السيد أستاذ مساعد أصول التربية بكلية التربية بقنا "عضوًا ومشرفًا".

أشرف على الرسالة كلا من: الدكتور محمد النصر حسن محمد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بقنا، الدكتور محمد سيد محمد السيد أستاذ مساعد أصول التربية بكلية التربية بقنا، الدكتور فاطمة محمد البردويلي مدرس أصول التربية بكلية التربية بقنا.





شهد فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس الجامعة السابق ورئيس المنتدي الثقافي بقنا، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب بقنا، والدكتور صبري الأنصاري، عميد كلية التربية السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، وقيادات مديرية التربية والتعليم بقنا، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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