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أخبار العالم

حملة حكومية في روسيا لمعاقبة من عرضوا الناس لعدوى كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:49 ص
قيود على المروجين
قيود على المروجين لعدوى كورونا
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محمد علي
فرضت محكمة روسية، قيودًا على بعض أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد ، بفرض الإقامة الجبرية عليهم بتهمة انتهاك قواعد السلامة المتعلقة بفيروس كورونا ، فيما يبدو أنه جهد حكومي لاستخدام القيود لإسكات معارضيها، وفق ما ذهبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

الإجراء القانوني الذي اتخذته الحكومة الروسية، المعروف باسم "قضايا صحية" ، يستهدف 10 سياسيين معارضين، بمن فيهم القيادة العليا لمنظمة ألكسي أ. نافالني وأعضاء مجموعة بوسي ريوت الاحتجاجية. 

وجميع هؤلاء المعارضين متهمون بتحريض الآخرين على انتهاك القواعد التي تم إدخالها في الربيع الماضي لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن رد المعارضين على اتهامات الحكومة جاءت بالنفى على ألسنة محامييهم .

ويقول المدعون، إن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي روجت لاحتجاجات موسكو في يناير أدت إلى حضور 19 شخصًا كانوا مطالبين قانونًا بالعزل بسبب اختبارات Covid-19 الإيجابية ، مما عرض الآخرين الذين حضروا الاحتجاجات للخطر.

ويقول محامو الدفاع إن السلطات تلوي بشكل ساخر قواعد فيروس كورونا لعزل الأشخاص الذين لا يشكلون خطر ا في الإصابة بالعدوى لكن الحكومة ترى أنهم يمثلون خطرًا سياسيًا.

ويضيف دانيل بيرمان ، محامي ماريا أليوخينا ، عضوة "بوسي ريوت" التي كانت من بين المستهدفين: "القصد الأيديولوجي هو تصنيف شخصيات المعارضة على أنها معدية ، وسامة ، وتسمم الجمهور". 

وذكر أن عزل القادة الرئيسيين قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذا العام يعيق المعارضة أيضًا.

واشتكى العديد من الأشخاص حول العالم، من انتهاك قيود فيروس كورونا على حرياتهم كنتيجة ثانوية لإجراءات السلامة . 

لكن أعضاء المعارضة الروسية يجادلون بأن الحكومة تستخدم القيود ضدهم بهدف محدد هو تقييد حريتهم.

يقول محامو الدفاع إن المنشورات على الإنترنت من شخصيات المعارضة التي تروج للاحتجاج لم تشجع المرضى على وجه التحديد على الحضور ، كما اتهمتهم الحكومة، وإنه تم رفع الإغلاق في موسكو على أي حال قبل أشهر.
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