اتفاقية تعاون بين إيتيدا وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم درجة الماجستير المهنى فى الهندسة الكهربية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم درجة الماجستير المهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "بُناة مصر الرقمية"؛ حيث من المقرر بدء الدراسة بالبرنامج فى مايو المقبل للطلاب الملتحقين بالفصل الدراسى ربيع 2021 فى ثلاثة تخصصات وهى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والروبوتات وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت، خلال اللقاء، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى بعد أقل من ثلاثة أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية ليصبح التعاون فى موضع التنفيذ من خلال خطوات واضحة ضمن خطة عمل تحقق المنفعة المشتركة وتسهم فى تعزيز جهود مبادرة بُناة مصر الرقمية.







وأعلن الدكتور عمرو طلعت عن طرح تخصصات جديدة ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية ومنها التكنولوجيا المالية، والفنون الرقمية، والتصميم الإلكترونى، مما سيتيح فرص للتعاون والتنسيق مع كليات جديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع جامعة أوتاوا فى هذه المجالات ضمن المبادرة؛ مشيرا إلى أنه تم عقد شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة فى صقل المهارات الرقمية وفقا لأحدث التقنيات للطلبة الملتحقين بالمبادرة، مع توفير فرص متميزة فى التدريب المهني، ومنح شهادة دولية لهم، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم اللغوية والإدارية.







من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، قوة العلاقات الثنائية بين مصر وكندا على مدار أكثر من 60 عاما؛ موضحا أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعميق العلاقات بين البلدين في مجال التعليم في ظل تفوق نظام التعليم الكندي في مجالات البحوث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال وبما يتواكب مع متطلبات الصناعة؛ لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الطلاب من صقل خبراتهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة التحديات العالمية.







وأشار السفير لويس دماس، سفير كندا بالقاهرة، إلى ريادة جامعة أوتاوا الكندية في مجال التعليم والمعرفة؛ مؤكدا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة للتوجه الدولى، وهو الأمر الذي يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وكندا؛ موضحا أن هناك 10 آلاف طالب ملتحق بنظام التعليم الكندى بمصر.









من جهته أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أهمية الاستثمار فى المواهب الشابة المصرية لخلق قاعدة من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز جهود الترويج لمصر كمقصد رئيسى لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ لافتا إلى أن التعاون مع جامعة "أوتاوا" الكندية ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية يسهم فى تحقيق محور بناء الإنسان المصرى، وهو أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







وأوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أنه وفقا للاتفاقية سيقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية فى جامعة أوتاوا بالتدريس والتوجيه والتقييم الأكاديمى لطلاب البرنامج، كما ستوفر الجامعة للكادر الإدارى بمبادرة بُناة مصر الرقمية المشاركين فى دعم الطلبة إمكانية الوصول إلى نسخة رقمية من مواد البرنامج؛ فيما ستتولى مبادرة بُناة مصر الرقمية مسئولية توفير جميع المستلزمات اللوجيستية والإدارية اللازمة والمساعدة الفنية فى مقر المبادرة بمصر، وذلك لتمكين الطلاب من الوصول للبرنامج الدراسى وتنفيذه.







وأعرب الدكتور جاك فرمون، رئيس جامعة أوتاوا الكندية، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة والتي تمثل شراكة بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية؛ مبديا تقديره للهدف الطموح الذي تتبناه مبادرة بُناة مصر الرقمية لتنمية الكوادر الشابة والتي بدورها تدعم متطلبات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالكفاءات المتمكنة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.







وقال الدكتور جاك بوفييه، عميد كلية الهندسة بجامعة أوتاوا، إن "الأشهر القليلة الماضية أثبتت أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تثرى من خبراتنا فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتات والأمن السيبراني؛ وبالتالى تعزيز قدراتنا فى تدريب المهندسين الشباب وقادة المستقبل فى مجال التكنولوجيا"؛ لافتًا إلى أن هذا التعاون يعد بمثابة الأساس لاستكمال العمل فى مجال الابتكار وتأهيل جيل جديد من المهندسين المؤهلين لمشاركة الأفكار مع العالم.







وتعد جامعة أوتاوا واحدة من أفضل الجامعات البحثية فى كندا، ومصنفة في المركز الثامن كأفضل الجامعات العالمية في كندا، وهى جامعة رائدة على المستوى الوطنى فى مجال الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التطبيقى والتعلم الآلى وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتات.









وتقدم كلية الهندسة بجامعة أوتاوا درجة الماجستير في الهندسة الكهربية والحاسبات عبر الإنترنت، ويتكون البرنامج الدراسى من 27 ساعة معتمدة يتم تقديمها باللغة الإنجليزية فى ثلاثة فصول دراسية على مدار عام؛ وستبدأ الدفعة الأولى من البرنامج فى مايو المقبل، وتتوالى الدفعات التالية فى مايو من كل عام حتى الدفعة الأخيرة للبرنامج والتى ستنهى دراستها بالبرنامج فى أبريل 2024.









وقع اتفاقية التعاون المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور جاك فرمون، رئيس جامعة أوتاوا الكندية، والدكتور سانى يايا نائب رئيس جامعة أوتاوا للشؤون الدولية والفرانكفونية؛ بحضور الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أساتذة الهندسة وعلوم الحاسب، والمستشارين الأكاديميين للوزارة.







وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "بُناة مصر الرقمية" بهدف تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمى وتدريبى متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات "مصر الرقمية"، ويعزز قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل المحلية والعالمية.









وتم فتح باب التقديم للفصل الدراسى ربيع 2021 فى نوفمبر الماضى وسجل به أكثر من 400 طالب؛ وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للالتحاق بالدراسة تم اختيار 110 طلبة وطالبات من خريجى كليات الحاسبات والمعلومات، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الطبية، والميكاترونيكس، ومن مختلف المحافظات ومنها محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد والإسكندرية والسويس، علمًا بأن محافظات الدلتا والإسكندرية تمثل ما يقرب من 50% من طلبة هذه الدفعة.









وبدأت الدراسة فى الفصل الدراسى ربيع 2021 فى أول فبراير الماضى ببرامج المهارات القيادية والإدارية واللغوية، إلى جانب برامج التدريب المقدمة من الشركات العالمية وهى AWS وCisco وIBM وMicrosoft وVMWare؛ حيث يتم حاليا إتاحة البرامج الدراسية للطلاب عبر الإنترنت نظرا للتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة على أن تبدأ الدراسة بمقر المبادرة بالقاهرة فى 23 مارس الجارى، كما أعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسى الجديد صيف 2021 بدءا من 10 مارس.

