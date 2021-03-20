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حوادث

ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور

السبت 20/مارس/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية خلال حملاتها على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجارى، 9 أطنان و345 كجم مواد غذائية فاسدة "1120 لتر خل وعصائر وطحينة و زبدة وملح  غير صالح للاستهلاك الآدمى" ذلك بنطاق حي طنطا ثاني ومركز قطور وسمنود والمحلة ثاني وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم تحرير 246 محضر جنحة صحية لمخالفة القرار 96 لسنة 67 وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق قرب حلول شهر رمضان الكريم.


جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، برئاسة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع الأغذية ، والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة، بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأمر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجان من مراقبه الاغذيه بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف وذلك لتنفيذًا تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بسن حملات تموينية على منافذ بيع الأغذية لتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات، لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.
ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور
ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور
ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور
ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور
ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية لردع المخالفين.. صور
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