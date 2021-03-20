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رياضة

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي باستاد القاهرة.. غدا

السبت 20/مارس/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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يسري غازي
ينطلق غدا الأحد، معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

ويستعد منتخب اوليمبي الفراعنة للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو المقرر انطلاقه صيف العام الجاري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم ٣٢  لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو  التي تقام في يوليو القادم.

ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر الجارى.

فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر غد الأحد وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.

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