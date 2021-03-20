موظف بجمعية خيرية يستولى على أموال التبرعات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.





تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (الممثل القانونى لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية ، مسئول بإحدى شركات المقاولات) بلاغا من قيام موظف بالجمعية محل عمل الأول بالإستيلاء على أموال الجمعية التى يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية ، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثانى وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، مما أضر بأموال جهة عمله.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه (حاصل على أجازة بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية) بإستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والإستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، ولعدم إكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية ، وتمكن من الإستيلاء على أموال الجمعية ، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.





بالإستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات إستلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولى الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.