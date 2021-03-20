هجرة جماعية لـ الأطباء بدولة عربية بعد تفاقم أزمة كورونا .. اعرف السبب

قال الدكتور زاهى الحلو، أستاذ الأمراض البكتيرية والجرثومية فى لبنان ، إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تزايدت فى لبنان وتم تسجيل 73 وفاة فى يوم واحد.





وأوضح "الحلو "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القطاع الصحى فى لبنان لم يعد قادرأ على استيعاب حالات الإصابة بكورونا خاصة مع عدم وجود أسرة ب المستشفيات واستمرار الازمة الاقتصادية وارتفاع الدولار وهبوط الليرة اللبنانية ، مع وجود هجرة جماعية لعدد كبير من الأطباء اللبنانين بالإضافة لنقص الإمدادات الطبية خاصة فى ظل الظروف السيئة للبلاد .





وأكد أن لقاحات كورونا لم توفر نتائج مرضية والحالات فى تزايد، لافتا إلى أقل من 2% من الشعب اللبنانى الذى تناول اللقاح ومن المقرر أن يتم فتح المجال للقطاع الخاصة لتسريع وتيرة تراجع الإصابات .





وأشار إلى لبنان تعانى أيضأ مشاكل اقتصادية بخلاف أزمة تفاقم كورونا ومنها ارتفاع الدولار والذي تخطى 15 ألف ليرة لبنانية كما أن الحالة الاقتصادية سيئة للغاية خاصة مع عدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن.





وتابع أنه كان من المقرر أن تستلم لبنان 2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ولكن مع توقف بعض البلدان الأوروبية عن استعمال اللقاح تم التراجع مؤقتا عنه، لافتا إلى أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذى يستعمل فى لبنان ووتيرته بطيئة للغاية مع انتظار تسلم لقاح سبوتنيك الروسى الذى من المتوقع أن يسرع وتيرة تراجع إصابات كورونا.