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محافظات

مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بصحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا المركزى

السبت 20/مارس/2021 - 01:45 م
جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي

وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المستمرة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والأطقم الطبية.

 

من جانبه، تفقد الدكتور محمد الناجى، مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية مستشفى ههيا المركزى، وكان فى استقباله الدكتور عبد الكريم السيد، مدير المستشفى، والدكتور إسماعيل بديوى، مدير مركز الحروق، وتم المرور على قسم الاستقبال والعناية والأقسام الداخلى بمركز الحروق والتجميل، وبنك الدم لمتابعة انتظام العمل وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتفقد أعمال التطوير بقسم التعقيم الجديد.

 

على جانب آخر، فقد كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، خاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

 

وقال المحافظ إنه قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتنفيذ حملات لإزالة ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدتين المحليتين بالقطاوية والصوة على مساحة ٢٤٣٩ مترا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون بإزالة حالتي تعدٍ على مساحة ٢٠٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة والإدارة الهندسية بالوحدة بإزالة فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوى لمنزل مخالف بعزبة البرانى على مساحة 70 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بصحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا المركزى
مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بصحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا المركزى
مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بصحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا المركزى
مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بصحة الشرقية يتفقد مستشفى ههيا المركزى
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