ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تضامن الشرقية: بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا حريق مصنع العبور

السبت 20/مارس/2021 - 01:59 م
التعويضات لأسر المتوفين
التعويضات لأسر المتوفين بحادث حريق مصنع العبور
Advertisements
محمد الطحاوي

أعلن محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين بحادث حريق مصنع ملابس العبور، تم اليوم صرف المبالغ من الجمعية الشرعية ومواد غذائية مقدمه من موسسة التكافل للأسر بمراكز مشتول السوق ومنياالقمح وبلبيس.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تم حصر ٤ حالات وفاة بمنيا القمح و٤ حالات بمشتول السوق و٣ حالات ببلبيس وتم تقديم المبلغ المستحق وإعانات عينية لأسرهم وذويهم.

وعلي جانب أخر،تعقد وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021.

يذكر أن من بين الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم ، وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.

وتتضمن الشروط إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن: 496 متقدمة لمسابقة الأم المثالية لعام2021

بدء صرف تعويضات ضحايا حريق مصنع العبور

القباج تزور مصابي حريق العبور: صرف 30 ألف جنيه لأسر الضحايا ونصفها لكل مصاب

محافظ الشرقية: تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث مصنع العبور

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 .. غدا

اليوم.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021

ترشيحاتنا

انتهت الأزمة.. مصطفى محمد يغادر تركيا للانضمام إلى منتخب مصر

بإطلالة أنيقة.. صبا مبارك تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

في ذكرى رحيل عبد الغني النجدي.. تزوج فنانة وعلى قرابة بنجمة شهيرة

نجم الترجي يعلق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي أو الزمالك

اتحاد الكرة يهدد إيهاب جلال بحرمانه من تدريب الإسماعيلي.. تفاصيل

رسميا .. تعرف على أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات هيونداي سنتافي 2021 الجديدة في السعودية

بين الأناقة والجرأة.. شاهد فساتين إلهام شاهين على السجادة الحمراء

رسميا .. تعرف على أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال