تضامن الشرقية: بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا حريق مصنع العبور

أعلن محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين بحادث حريق مصنع ملابس العبور، تم اليوم صرف المبالغ من الجمعية الشرعية ومواد غذائية مقدمه من موسسة التكافل للأسر بمراكز مشتول السوق ومنياالقمح وبلبيس.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تم حصر ٤ حالات وفاة بمنيا القمح و٤ حالات بمشتول السوق و٣ حالات ببلبيس وتم تقديم المبلغ المستحق وإعانات عينية لأسرهم وذويهم.

وعلي جانب أخر،تعقد وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021.

يذكر أن من بين الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم ، وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.

وتتضمن الشروط إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.