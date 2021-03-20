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فن

من إسطبل الخيول .. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 20/مارس/2021 - 03:33 م
مي عمر
مي عمر
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ندى فكري
نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام . 

وظهر مي عمر في الصورة من اسطبل الخيول بإطلالة كاجول مما اثار اعجاب متابعيها. 

و كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

حيث ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة او الإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".
من إسطبل الخيول .. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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