شاهد.. آيسلندا تشهد ثورانا بركانيا بعد أكثر من 40 ألف زلزال

تشهد آيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك ثوران بركان أدى إلى إطلاق الحمم البركانية في السماء على ارتفاع 100 متر في الهواء محولًا السماء في الليل إلى اللون الأحمر.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «ميترو» البريطانية، وقع انفجار البركان ليلة الجمعة في جبل فاجرادالسفيال فى شبه جزيرة ريكيا نيس على بعد أقل من 20 ميلا جنوب غرب العاصمة.
وأوضح مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي أن التصدع يبلغ طوله حوالي 500 متر، وتجاوز الـكيلومتر مربع، وهو ما يعادل 200 ملعب كرة قدم في غضون أربع ساعات فقط من الانفجار.
يأتي ذلك بعد تسجيل آيسلندا أكثر من 40.000 زلزال في الشهر الماضي، لكن من غير المتوقع أن يتسبب ثوران البركان الليلة الماضية في نفس الاضطراب الذي انطلق عندما انفجر بركان في عام 2010.
وتوقف حوالي 900000 الرحلات الجوية وإجبار العشرات من الآيسلنديين على ترك منازلهم.