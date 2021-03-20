شاهد.. آيسلندا تشهد ثورانا بركانيا بعد أكثر من 40 ألف زلزال

تشهد آيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك ثوران بركان أدى إلى إطلاق الحمم البركانية في السماء على ارتفاع 100 متر في الهواء محولًا السماء في الليل إلى اللون الأحمر.









وحسب تقرير نشرته صحيفة «ميترو» البريطانية، وقع انفجار البركان ليلة الجمعة في جبل فاجرادالسفيال فى شبه جزيرة ريكيا نيس على بعد أقل من 20 ميلا جنوب غرب العاصمة.



