كيا تقدم هدايا مجانية للحاصلين على لقاح كورونا بالسعودية

أعلنت شركة كيا موتورز بالمملكة العربية السعودية عن تقديم بعض الهدايا المجانية للحاصلين على لقاح كورونا، كنوع من انواع الدعم لهم وتشجيعهم على مكافحة الفيروس .





واضافت شركة كيا ان هذه الهدايا ، تاتى ضمن التضامن مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة وتحديدًا وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا وتفاعلًا مع مبادرة وزارة التجارة بالسماح بتقديم الخصومات والعروض التشجيعية للحاصلين على جرعة اللقاح.





واوضحت كيا فى بيان لها بالمملكة العربية السعودية ان أول الهدايا التى سيحصل عليها المواطن الحاصل على لقاح كورونا ، هو زيت محرك مجانًا خلال الفترة من منتصف شهر مارس الجاري وحتى الحادي عشر من شهر أبريل المقبل.





وقال وائل بغدادي مسؤول كيا بالسعودية إن هذه الخطوة من الشركة تأتي للمساهمة في تحفيز المجتمع على سرعة المبادرة بأخذ اللقاح الذي يعد بعد إرادة المولى عز وجل الطريق الوحيد أمامنا للعودة إلى الحياة الطبيعية.





وأضاف بغدادي: "بدأت تباشير انفراج هذه الجائحة العالمية بعد الإعلان عن اكتشاف اللقاح المقاوم لهذا الفايروس، والذي سارعت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى توفيره لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها مجانًا ".





وتابع :" ومواصلة لمواقفها العظيمة التي تجلّت منذ ظهور هذه الجائحة بالعديد من المبادرات والخطوات الشجاعة التي لم تميز بين مواطن أو مقيم أو حتى مخالف لأنظمة الإقامة؛ لأن قاعدة الإنسان أولًا الذي ترفعه المملكة حقيقة تظهرها المواقف الصعبة وليس مجرد شعار ".





واكد :"من جهتنا وجدنا في شركة كيا أن الفرصة سانحة أمامنا للمساهمة بجزء يسير في تحفيز أفراد المجتمع على المسارعة في أخذ اللقاح من خلال تقديم خدمة زيت المحرك مجانًا لعملائنا الذين حصلوا على اللقاح، وسوف نكون سعداء بزيارتهم لمراكز الصيانة للاستفادة من هذا العرض".