من يدفع فاتورة تحاليل فيروس كورونا لحجاج السياحة؟ الشركات تجيب

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن صدور ضوابط موسم الحج لهذا العام ، والتي جاء أبرزها حصول الحجاج على تطعيم فيروس كورونا و تحليل يثبت خلوهم من فيروس كورونا .
فيما استقبلت شركات السياحة المصرية ، المنفذة لبرامج الحج الضوابط بنوع من التفاؤل ، مؤكدين جاهزيتهم لتنظيم البرامج ، والتي انقطعت نتيجة تداعيات فيروس كورونا .
وفي اطار ذلك نرصد أراء أصحاب الشركات السياحية في السطور القادمة ...
وقال باسل السيسي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إن اعلان ضوابط وشروط الحج السعودية ، ليست واضحة بالشكل التفصيلي ، معربا ان القطاع استقبلها بنوع من التفاؤل.
وأكد باسل ، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن شركات السياحة المصرية ، جاهزة لسماع الضوابط التفصيلية المهنية و العددية ، مؤكدا أن القطاع السياحي مهيئ لطرح الرؤي السعودية واليات تنفيذها .
وأشار إلى أن شركات السياحة أعلنت أنها ستتحمل تكلفة لقاح فيروس كورونا للحجاج ، لافتا أن الحجاج والقطاع السياحي و الشركات متشوقة لعودة برامج الحج التي توقفت نتيجة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجميع جاهز لتنظيم رحلات الحج ، و لا يوجد لدينا أي عائق ، قائلا :رغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الا ان المواطنين متشوقين جدا لأداء الحج هذا الموسم.
وأضاف عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن إجراءات وشروط السعودية حول ضوابط حج هذا الموسم منطقية ، للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا .
ووصف عبدالهادي في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن تنفيذ برامج الحج في ظل الإجراءات ليس بالصعب ، خاصة ان الشركات السياحية و الحجاج على رغبة كبيرة في ذلك .
ونوه أن من الضروري ان توفر وزارة الصحة حصة من اللقاح للحجاج حال الرغبة في السفر للحج، مؤكدا أن الشركات السياحية تنتظر التنفيذ خاصة ان البرامج متوفقة واصفا انها حال عودتها ستكون المتنفس الاقتصادي للشركات.