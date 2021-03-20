من يدفع فاتورة تحاليل فيروس كورونا لحجاج السياحة؟ الشركات تجيب

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن صدور ضوابط موسم الحج لهذا العام ، والتي جاء أبرزها حصول الحجاج على تطعيم فيروس كورونا و تحليل يثبت خلوهم من فيروس كورونا .





فيما استقبلت شركات السياحة المصرية ، المنفذة لبرامج الحج الضوابط بنوع من التفاؤل ، مؤكدين جاهزيتهم لتنظيم البرامج ، والتي انقطعت نتيجة تداعيات فيروس كورونا .





وفي اطار ذلك نرصد أراء أصحاب الشركات السياحية في السطور القادمة ...





وقال باسل السيسي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إن اعلان ضوابط وشروط الحج السعودية ، ليست واضحة بالشكل التفصيلي ، معربا ان القطاع استقبلها بنوع من التفاؤل.





وأكد باسل ، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن شركات السياحة المصرية ، جاهزة لسماع الضوابط التفصيلية المهنية و العددية ، مؤكدا أن القطاع السياحي مهيئ لطرح الرؤي السعودية واليات تنفيذها .





وأشار إلى أن شركات السياحة أعلنت أنها ستتحمل تكلفة لقاح فيروس كورونا للحجاج ، لافتا أن الحجاج والقطاع السياحي و الشركات متشوقة لعودة برامج الحج التي توقفت نتيجة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجميع جاهز لتنظيم رحلات الحج ، و لا يوجد لدينا أي عائق ، قائلا :رغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الا ان المواطنين متشوقين جدا لأداء الحج هذا الموسم.





وأضاف عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن إجراءات وشروط السعودية حول ضوابط حج هذا الموسم منطقية ، للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا .





ووصف عبدالهادي في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن تنفيذ برامج الحج في ظل الإجراءات ليس بالصعب ، خاصة ان الشركات السياحية و الحجاج على رغبة كبيرة في ذلك .



