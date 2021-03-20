وزير التموين يفتتح مجمعا استهلاكيا في طابا ويتفقد المجمعات الاستهلاكية بـ دهب ونويبع

افتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المجمع الاستهلاكي دلتا ماركت طابا أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





جاء ذلك علي هامش زيارته لجنوب سيناء خلال احتفالها بعيدها القومي وذكرى عودة طابا الـ٣٢.





وقام وزير التموين خلال جولة تفقدية بالاطمئنان على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة المواطنين في مدينتي دهب ونويبع .





ورافق الوزير فى الافتتاح اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة .





من ناحية أخري عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مؤتمرا صحفيا مع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى وبمناسبة الذكرى ال32 لعودة طابا الحبيبة، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندسة ايناس سمير نائب المحافظ.





وقدم المحافظ شرحا وافيا للمشروعات التنموية التى تجرى بكافة المدن والتى تمثل النهضة الحقيقية للمحافظة.





وتم عرض التطور الهائل التى تشهده مدينة طور سيناء وكان اخرها الافتتاحات التى تمت اثناء الاحتفال مثل افتتاح استكمال شارع 306 و حديقة الزهراء وتطوير قاعة المؤتمرات بالديوان العام ومعرض الزهور ومعرض المنتجات البدوية ومناقشة تطوير منطقة حمام موسى وتحويلها لمشفى عالمى حيث ان هذة المنطقة تعد كنزا حقيقيا لم تستغل بعد ، فضلا على انهاء اللمسات النهائية لافتتاح الفرع الرئيسى لجامعة الملك سلمان وتطوير ميناء الصيد وغيرة من مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق وانشاء الميادن والتجميل وانشاء عدد كبير من المساجد والمدارس.





كما تم عرض تصور إنشاء منطقة صناعية كبرى بمنطقة ابو زنيمة والتى تحتوى على عدد كبير من المعادن مما يسهم فى إنشاء قلعة صناعية كبرى وتوفير آلاف فرص العمل، وكذا مدينة كاترين والمحاولات المتعددة السابقة لنهضة السياحة بها مما أدى إلى القيادة السياسية الى اصدار قرارات بتطويرها لتكون مدينة سياحية كبرى وتحويلها لقبلة للسياحة الدينية بالمنطقة لأنها تملك أشرف البقاع على وجه الارض والتى تجلى فيها الله سبحانه الى نبيه موسى كما أنها تملك أقدم دير فى العالم ومكتبة الثانية على العالم بعد الفاتيكان كل ذلك خلال عام واحد وهو ما يمثله مشروع مدينة التجلى الاعظم والتى ستجذب اكثر من مليون سائح سنويا، وإنشاء جامعة حكومية بمدينة ابو رديس.





وعرض المحافظ المخطط الاستراتيجى لتطوير مدينة شرم الشيخ عن طريق عدد من المشروعات العملاقة منها ماتم بالفعل مثل فرع جامعة الملك سلمان ومتحف الآثار وإنشاء محطات الغاز الطبيعى وما هو تحت الإنشاء مثل تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ومرسى اليخوت العالمى وإنشاء منطقة الرويسات الجديدة وتطوير ممشى منطقة نعمة على احدث نظم السياحه العالمية وإنشاء جامعة دولية خاصة وعدد كبير من المدارس الاجنبية وبذلك تسير المشروعات التنموية بخطى واسعة ومتوازية بكافة مدن المحافظة.



