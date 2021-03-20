تعمل طوال أيام الأسبوع.. الكويت تتوسع فى حملات التطعيم ضد كورونا

بدأت مراكز التطعيم بالكويت اليوم، السبت، بالعمل من السبت إلى الخميس أسبوعيا، وذلك للتوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد 19، حيث استقبل مركز الكويت للتطعيم اليوم أعدادا كبيرة لمنحهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-١٩.

فى سياق متصل، كشفت نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية هنادي المبيلش عن تطعيم 304 من أصل 553 نزيلا من نزلاء دور الرعاية الإيوائية في مجمعات الصليبخات والصباحية.









وأوضحت المبيليش أن حملة التطعيم انطلقت منذ شهر ونصف بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأنه تم تطعيم أكثر من 50% من النزلاء.







