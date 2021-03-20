60 يوما تحت القبة.. حصاد نائب تنسيقية شباب الأحزاب في شهرين برلمان

شهدت الأيام التي قضاها النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نشاطا ملحوظا، استعرضه من خلال تقرير يوضح جهوده خلال 60 يوما تحت القبة، والتي جاءت كالآتي:





◾️عدد ٤ مناقشات مع وزراء في مناقشة بيان الحكومة





◾️عدد 185 طلب تم استقبالهم





◾️عدد 7 ادوات برلمانية

بيان عاجل واحد

عدد ٣ طلب احاطة

عدد ٣ اقتراح برغبة





◾️عدد واحد زيارة رسمية لسفارة البيرو

◾️عدد ٧ زيارات للسادة الوزراء والمسئولين

◾️عدد ٧ زيارة ميدانية في محيط محافظة الشرقية

◾️عدد ٣ زيارة في محيط محافظة البحيرة





◾️ابرز الموافقات

جهاز اشعة مقطعية بمستشفى الابراهيمية المركزي

رصف طريق كفور نجم -ديرب نجم

عدد ٦ قرار وزاري للعلاج على نفقة الدولة