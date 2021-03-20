اتحاد الكرة يهدد إيهاب جلال بحرمانه من تدريب الإسماعيلي.. تفاصيل

هددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة بحرمانه من تدريب أي فريق حتى نهاية الموسم.





وطالب مسئولو اتحاد الكرة مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بتفنيد الأسباب التي أدت إلى إقالة إيهاب جلال من منصبه وإرسالها إلى الجبلاية بشكل رسمي.





واستندت الجبلاية فى تهديداتها بحرمان إيهاب جلال من التدريب لنهاية الموسم، إلى وجود شبهة تحايل على اللوائح التى تم الإعلان عنها فى السابق بشأن تنظيم عمل المدربين في المسابقات المحلية.





يذكر أن نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام أعلن قالة إيهاب جلال من تدريب الفريق الفيومي بعد الحصول على مليوني جنيه من الإسماعيلي قيمة الشرط الجزائي وذلك لتسهيل انتقاله لتدريب الدراويش وإنقاذ الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني، في ظل تدهور نتائج الفريق الأصفر واحتلاله المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.



