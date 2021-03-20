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فن

بعد رحيله.. تعرف على دور عبد الوهاب خليل بـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

السبت 20/مارس/2021 - 03:33 م
عبد الوهاب خليل
عبد الوهاب خليل
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محمد نحلة
تصدر الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، مؤشرات البحث "ترند" على محرك جوجل، بعد وفاته أمس الجمعة 19 مارس، إثر صراع طويل مع مرض السرطان. 

وولد الراحل عبد الوهاب خليل، في محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني فى ستينيات القرن الماضى، من خلال المسرح واﻹذاعة. 

وشارك عبد الوهاب خليل، بعدها فى عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله الفنية: "الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، وبالوالدين إحسانًا"، ومن أشهر أدواره بياع الروبابيكيا مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

ومن أشهر الأدوار التي قدمها عبد الوهاب خليل، في الدراما المصرية، دور «عم مدني» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، بالإضافة إلى مسلسلات: «رأفت الهجان، ودموع في عيون وقحة، وبوابة الحلواني، والطريق إلى الحقيقة».
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