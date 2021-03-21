اقتصاد الإمارات | الأعلى للطاقة بدبي يستعرض استراتيجيات وخططا لتعزيز التنمية المستدامة

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي و عبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم و سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك و فريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.





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ترأس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 64 للمجلس الذي عقد عن بعد بحضور سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أبرزها تجربة مجموعة إينوك في مواجهة آثار جائحة كوفيد -19 العالمية.وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، علي أهمية الترويج لتلقي لقاح كوفيد-19 والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة من خلال المراكز الصحية في الإمارة.وقال سعيد محمد الطاير: تحقيقًا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة استعرضنا في الاجتماع عددًا من الاستراتيجيات والخطط والقرارات أبرزها إصدار حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /6/ لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها.وأضاف: يأتي هذا القرار انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 وجهودنا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وذلك ضمن مساعينا وجهودنا الرامية إلى جعل دبي مثالًا رائدًا في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.من جهته قال أحمد بطي المحيربي : اطلعنا خلال الاجتماع على الإطار التنظيمي لتراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقًا مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال كما تم استعراض قرار تنظيم منافذ البيع بالتجزئة الجديدة للوقود والتوزيع المتنقل للوقود بالإضافة إلى قرار تنظيم تداول وتوزيع اسطوانات الغاز المسال ومهام لجنة المنتجات البترولية.