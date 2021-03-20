محافظ بني سويف: توفير 2.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عن تنفيذ خطة لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بجميع الجهود في هذا القطاع المهم الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها في هذا المجال هي الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من هذه الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدني وغيرها.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمن الإشارة إلى مجهودات إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة"خلال فبراير الماضي ومارس الحالي" في مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات سواء المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية أو من قبل الإدارة والتي استهدفت المرأة المعيلة والشباب .





وتبين من التقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود وأعدته إدارة تنمية القرية، أن عدد المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية، بلغ 32 مشروعًا بتمويل 2 مليون و496 ألف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منها 173 مستفيدًا في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني من تسمين وتربية أبقار ودواجن، بجانب إقامة مشروعات في مجال الملابس الجاهزة،وذلك بواقع 15 مشروعا في شهر فبراير الماضى بقيمة مليون و241 ألف جنيه ، و17 مشروعا خلال شهر مارس بقيمة مليون و255 ألف جنيه.





وأوضح التقرير أنه تم اعتماد مبلغ 396 ألف جنيه"من حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة للوحدة المحلية بأطواب الواسطى وذلك لتوجيهها لعمل مشروعات لأهالي القرية وشباب الخريجين والمرأة المعيلة، والتي استفاد منها 66 فردًا ، في حين تم تحصيل أكثر من 2 مليون جينه كأقساط لقروض سبق وأن تم منحها من إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة لتمويل مشروعات صغيرة بالقرى.





وأضاف السكرتير العام أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة في مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى.





من جانبه أشاد المهندس بدر شاكر مدير إدارة تنمية القرية بدعم المحافظ د.محمد هاني غنيم لجميع جهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، خاصة في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لسير منظومة العمل بها.





وأشار إلى أن بني سويف تأتي في مقدمة المحافظات الأعلى استفادة من قروض الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية ، وذلك ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وزارة التنمية المحلية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.