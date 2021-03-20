رسميا.. أحمد حجازي يغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال





وتلقى حجازي بطاقة حمراء خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام مضيفه الرائد التي تجمع بينهما الآن، بعد جذب لاعب الخصم من قميصه وسقوطه على الأرض.





وحسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة ومضيفه الرائد، في افتتاح الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.



ومن المقرر، أن يستضيف اتحاد جدة منافسه الهلال يوم 9 أبريل المقبل، وعقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

تأكد بشكل رسمي، غياب الدولي المصري أحمد حجازي عن مباراة فريقه اتحاد جدة أمام الهلال في الكلاسيكو المقبل، بالجولة رقم 25 من الدوري السعودي.