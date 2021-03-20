أهم الأخبار ..تفاصيل الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات.. ورسالة عاجلة من السودان لـ الاتحاد الأفريقي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





وقف أي إجراءات أحادية بملء سد النهضة.. رسالة عاجلة من السودان لـ الاتحاد الأفريقي

دعا السودان، الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء سد النهضة... للمزيد اضغط هنا





تأجيل أولى جلسات محاكمة تامر أمين بتهمة سب الصعايدة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي الموقوف تامر أمين، لاتهامه بإهانة الشعب في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف ناجي، ويتهمه فيها بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، قبل صدور قرار إيقافه لجلسة ٢٩ مارس لإحالتها لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.. للمزيد اضغط هنا





34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى للاعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهن 34 أما مثالية.. للمزيد اضغط هنا





رسالة خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.. للمزيد اضغط هنا



