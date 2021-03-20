بيجو تصدر موديل Roadtrip من طرازيها 3008 و5008

أعلنت بيجو شركة صناعة السيارات الفرنسية الشهيرة عن تدشين إصدار Roadtrip الخاص لطرازيها 3008 و5008 بتحديثات منتصف العمر في أوروبا، كموديل عام 2021.

تستمد 3008 Roadtrip قوتها بواحدة من اثنين من المحركات الهجينة بالقابس، حيث يولد نظام توليد القوة AWD Hybrid4 300 e-EAT8 قوة إجمالية تبلغ 300 حصان، في حين يولد نظام توليد القوة 2WD Hybrid 225 e-EAT8 بقوة إجمالية 225 حصان.

اما عن الشكل الخارجى لاصدارات Roadtrip ، فيضم شعارات على الرفارف الأمامية ، وتتميز أيضًا بعتبات أبواب من الفولاذ المقاوم للصدأ .

اما عن المقصورة الداخلية فتاتى بحصائر الأرضيات داخل المقصورة ، وجلود صناعية وألكانتارا مع خياطة بلون مختلف، ودواسات من الألومنيوم، والعديد من المعدات القياسية، مثل Allure Pack، وEasy Package، مع مساعد ركن السيارة، وكاميرات 360 درجة ، في حين تأتي 5008 Roadtrip مع صف ثالث من المقاعد بشكل قياسي.

بالاضافة الى نظام تحذير النعاس من بيجو، ومساعد النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، مع باب خلفي كهربائي، وشاحن لاسلكي لهاتفك الذكي، ووصلة المقطورة .

يُذكر أن بيجو قد كشفت في العام الماضي عن إصدار Roadtrip من طراز 308، في حين تتوفر 3008 Roadtrip بخيارات طلاء تشتمل على Celebes Blue، وMother-of-Pearl White، وVertigo Blue، وUltimate Red، وتتوفر 5008 Roadtrip بألوان Copper Brown، وUltimate Red، وMother-of-Pearl White.