ضبط 184 هاربا من تنفيذ الأحكام بدمياط

اليوم السبت ،

جاءت الحملة برئاسة المقدم محمد المليجى رئيس مباحث مركز فارسكور، والنقيب يحيي مصطفي رئيس وحدة تنفيذ الاحكام بقسم شرطة فارسكور،والقوة المرافقه لهم ، واستهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.





وأسفرت الحملة ، عن تنفيذ 184 حكما قضائيا، ما بين احكام "جنايات" وحبس جزئي وحبس مستأنف وغرامات ومخالفات.





وتاتى الحملة في اطار جهود وزارة الداخلية ومديرية امن دمياط ،لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية والملاحقة المستمرة للخارجين على القانون.





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