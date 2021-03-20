قبل الانتهاء من الامتحانات .. إعلام القاهرة تكشف عن موعد اختبارات التخلفات والأعذار .. وعلاج طبيعي توضح التدريبات الميدانية لطلابها

كما انه بالنسبة لباقي الأيام سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، مع وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، فالطلاب مؤهلون للتعامل من خلالها ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كبير من خلال الورش والدروات التدريبية التي تم تقديمها لهم .





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إعلام القاهرة توضح موقف طلاب التخلفات والأعذار من الامتحانات وموعد إجراؤهاعلاج طبيعي القاهرة : تدريبات ميدانية للطلاب خلال فترة الدراسة بالمستفيات الجامعيةقاربت امتحانات الفصل الدراسي الأول بباقي كليات جامعة القاهرة على الانتهاء ، حيث يتساءل طلاب الأعذار وكذلك التخلفات عن موعد إجراء الامتحانات الخاصة بهم ، وكذلك كيفية سير الفصل الدراسي الثاني وتلقي المقررات والبرامج الدراسية ، وفي هذا التقرير نستعرض موقف هؤلاء الطلاب من الامتحانات وموعد إجراؤها لهم .كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن موقف الطلاب الذين لم يجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول ، من طلاب الأعذار والتخلفات .وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك امتحانات "غير مكتملة" خاصة بطلاب التخلفات و كذلك الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول الامتحانات لأي سبب ، سواء أسباب مرضية أو أعذار مقدمة من قبل الطلاب خلال الامتحانات .وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن موعد إجراء هذه الامتحانات ، من المقرر أن تكون بعد إعلان النتيجة مباشرة خلال الاسبوع الأول من شهر أبريل المقبل .وأشارت إلى أن الفصل الدراسي سيكون نظام الحضور بواقع يومين في مقر الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الحضور بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بالكلية .وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية سينطلق يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" وذلك لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .من جانبه ، كشفت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، عن الجوانب العملية والتدريب الميداني الخاص بالطلاب .وأوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الكلية خلال الفصول الدراسية تقوم بعمل تدريبات ميدانية للطلاب ، بداية من طلاب السنة الثالثة وحتى السنة الخامسة ، حيث يتم تدريس خمس سنوات للطلاب إضافة إلى سنة "امتياز"وأضافت "المنياوي" إن هذه الزيارات والتدريبات تشمل توزيع الطلاب على المستشفيات الجامعية والتعليمية ، على حسب التخصصات الخاصة بكل فرقة أو سنة دراسية ، مثل تخصصات الباطنة والجراحة وغيرها من التخصصات ، بحبث يتم التدريب على العلاج الطبيعي لهذه التخصصات .وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلاب الفرق الأولى والثانية ، فيتم تدريس العلوم الأساسية ، مثل التشرح والفيسيولوجي وغيرها من العلوم والتخصصات الأخرى التي يتم تدريسها لهم وتعريفهم بها ، لتأهيلهم لهذه التدريبات العملية بعد ذلك .ونوهت بأنه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء كافة الفرق الدراسية الخمس بالكلية من باقي الامتحانات مباشرة ، بحيث تكون بنفس خطة الفصل الدراسي الأول من حيث كيفية ونظام الحضور بالكلية والذي يجمع بين الحضوري والأونلاين.وكانت عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة قد أوضحت إنه يتم إجراء جميع امتحانات الفصل الدراسي الاول "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، مع إمكانية إجراؤها للطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية على المنصة الاليكترونية .