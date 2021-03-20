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رياضة

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. بنزيما يسجل هدفين خلال 10 دقائق

السبت 20/مارس/2021 - 05:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول في شباك سلتا فيجو  في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بالايدوس، ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول بعدما استلم توني كروس الكرة داخل منطقة الجزاء بشكل رائع ثم انطلق في اتجاة منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لبنزيمة بين المدافعين داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

قبل أن يعزز بنزيما من تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد مرور ١٠ دقائق.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة الثاني، و6 نقاط عن أتلتيكو المتصدر، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات شديدة بعد فوزه بصعوبة على إلتشي المتواضع 2-1 في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، عقب تسجيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع.

لكنه يعود لليجا بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا الإيطالي، بفوزه ذهابا وإيابا 4-1.

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